Galatasaray'da faul itirazı!

Galatasaray, derbide Fenerbahçe'nin attığı ikinci gol öncesinde itirazında bulundu.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da faul itirazı!
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10 Nisan 2022 22:07
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibinin attığı ikinci gol öncesindeki pozisyona itirazda bulundu.

Fenerbahçe'nin ikinci golü attığı 68. dakikada Serdar Dursun ile ikili mücadeleye giren Taylan Antalyalı kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu.

Atilla Karaoğlan ise pozisyonda faul olmadığına hükmetti ve pozisyonu sürdürdü, devam eden atakta Fenerbahçe golü buldu.

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