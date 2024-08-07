Galatasaray'da Erden Timur'un koltuğuna kim oturacak?

Galatasaray Sportif A.Ş'de başkan vekilliği görevinin kime verileceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Erden Timur'un ayrılığı sonrası bu koltuğa kimin oturacağı tartışma yarattı.
Önceki gün gerçekleşen toplantıda herhangi bir atama yapılmazken gözler Başkan Dursun Özbek'e çevrildi. Futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu'nun yanı sıra yine Sportif A.Ş'de yer alan Maruf Güneş ile Abdullah Kavukçu'nun isimlerin başkan vekilliği için geçiyor. Başkan Özbek'in bu 3 isme görev vermesi bekleniyor.
METİN ÖZTÜRK İSTİFA EDEBİLİR İDDİASI
Bu atamaya İkinci Başkan Metin Öztürk'ün karşı çıktığı kulislerde konuşulurken Başkan Dursun Özbek'in nasıl bir formül bulacağı merak konusu oldu. Metin Öztürk'ün olası bir atamada istifa edeceği söylentilerinden rahatsız olan Özbek'in bu nedenle temkinli davrandığı ileri sürüldü.
ÖZBEK İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Dursun Özbek'in son genel kurulda kendisine başkanlık yolunu açan birleşmeyi sağlayan ve büyük fedakarlık yapan Öztürk'ü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.
Önceki gün gerçekleşen toplantıda herhangi bir atama yapılmazken gözler Başkan Dursun Özbek'e çevrildi. Futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu'nun yanı sıra yine Sportif A.Ş'de yer alan Maruf Güneş ile Abdullah Kavukçu'nun isimlerin başkan vekilliği için geçiyor. Başkan Özbek'in bu 3 isme görev vermesi bekleniyor.
METİN ÖZTÜRK İSTİFA EDEBİLİR İDDİASI
Bu atamaya İkinci Başkan Metin Öztürk'ün karşı çıktığı kulislerde konuşulurken Başkan Dursun Özbek'in nasıl bir formül bulacağı merak konusu oldu. Metin Öztürk'ün olası bir atamada istifa edeceği söylentilerinden rahatsız olan Özbek'in bu nedenle temkinli davrandığı ileri sürüldü.
ÖZBEK İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Dursun Özbek'in son genel kurulda kendisine başkanlık yolunu açan birleşmeyi sağlayan ve büyük fedakarlık yapan Öztürk'ü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.