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Galatasaray'da divan kurulu çarşamba günü toplanacak

Galatasaray'da mayıs ayı olağan divan kurulu çarşamba günü toplanıyor. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 9 aylık mali, yönetsel ve sportif raporu kamuoyuyla paylaşılacak.

calendar 20 Mayıs 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 10:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da divan kurulu çarşamba günü toplanacak
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Galatasaray Kulübünün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda yönetim ve denetim kurulu tarafından kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 28 Şubat 2025 itibarıyla düzenlenmiş özet 9 aylık konsolide mali-yönetsel-sportif raporun sunumu gerçekleştirilecek.


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