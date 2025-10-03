03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Galatasaray'da derbiyle hedef 8'de 8!

Galatasaray, Beşiktaş'ı da mağlup ederek milli araya 8'de 8 ile gitmek istiyor.

Haber: DHA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Süper Lig'de ilk 7 maçını da kazanan Galatasaray, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de 3 puan alıp kayıpsız şekilde milli araya girme hedefinde.

Galatasaray kazanmaya, taraftarını coşturmaya devam ediyor. Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz Liverpool takımını devirerek büyük sükse yaptı. Avrupa'da kara bulutları üzerinden dağıtan Galatasaray'da şimdiki tek hedef ligde 8'de 8 yapmak.

YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM


Galatasaray'da Liverpool maçı sonrası başkan Dursun Özbek, futbolculara galibiyet primi açıklarken, hemen akabinde Beşiktaş derbisi için de özel prim belirledi. Sarı-kırmızılı futbolcuların motivasyonunu en üst düzeye çekmek isteyen yönetimde bu sezon da takımdan rekor bekliyor.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi eksik bulunmuyor. Liverpool maçı sonrası hafif ağrı hissedip ilk idmana çıkmayan Victor Osimhen ise oynayabilecek durumda. Osimhen'in dinlendirmek veya oynatmak teknik heyetin inisiyatifinde. Galatasaray'da savunmanın sigortası Davinson Sanchez ise kart sınırında bulunuyor. Daha önce ligde 3 sarı kart gören Kolombiyalı futbolcu, derbide kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

ZİRVEDE ICARDI VAR

Galatasaray'da geçen sezon geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen Mauro Icardı, Süper Lig'de attığı 5 golle takımın en golcü futbolcusu durumunda. Arjantinli yıldız futbolcunun, daha önce oynadığı Beşiktaş derbilerinde 5 golü bulunuyor.

Beşiktaş derbisi İcardi için özel maç olacak. Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

GALATASARAY'DA 7 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jacobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

BURUK'LA KAZANIYOR

Galatasaray, ev sahibi olup Okan Buruk ile çıktığı hiçbir Beşiktaş derbisini şu ana kadar kaybetti. Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılar Rams Park'ta oynanan 3 maçı da 2-1'lik skorla kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
