16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Frankfurt'ta sahne alabilir!

Galatasaray'da Icardi ve Osimhen'in durumları belirsizliğini korurken, Barış Alper Yılmaz yükselen formu ve hırsıyla Frankfurt maçı öncesi ilk 11 için en güçlü aday haline geldi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Frankfurt'ta sahne alabilir!
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da, gözler takımın yıldız isimlerine çevrilmiş durumda.
 
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in sakatlık durumları belirsizliğini korurken, form grafiğiyle dikkat çeken bir isim öne çıkıyor: Barış Alper Yılmaz.
 
TAKIMIN EN HIRSLI İSMİ
 
Kadro dışı sürecinin ardından affedilen ve yeniden takıma dahil edilen Barış Alper, dönüş maçında Eyüpspor karşısında ortaya koyduğu performansla hem teknik heyetten hem de taraftardan tam not aldı. Maçta yaptığı asistle göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki hırsı ve fizik gücüyle de adeta "hazırım" mesajı verdi.
 
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dün sabah yapılan Frankfurt maçı hazırlıklarında en dikkat çeken isim yine Barış Alper oldu. Antrenmanın yıldızı olan genç oyuncu, isteği ve temposuyla teknik heyetin planlarını etkiledi.
 
İLK PLAN: BARIŞ FORVETTE
 
Teknik direktör Okan Buruk, Icardi ve Osimhen'in durumu netleşene kadar Barış Alper'i ileri uçta değerlendirmeyi planlıyor. Buruk'un mevcut verilere göre oluşturduğu ilk plana göre, Barış'ı forvette oynatıp, kanatlarda Yunus Akgün ve Leroy Sane'yi kullanarak orta sahayı daha dirençli kılması bekleniyor.
 
Galatasaray'da sakatlıkların gölgesinde kadro netleşmese de, Barış Alper Yılmaz'ın yükselen formu Şampiyonlar Ligi öncesi en büyük kozlardan biri olabilir.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
