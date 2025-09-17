Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Frankfurt'ta sahne alabilir!

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk sınavına çıkmaya hazırlanan Galatasaray 'da, gözler takımın yıldız isimlerine çevrilmiş durumda.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in sakatlık durumları belirsizliğini korurken, form grafiğiyle dikkat çeken bir isim öne çıkıyor: Barış Alper Yılmaz.

TAKIMIN EN HIRSLI İSMİ

Kadro dışı sürecinin ardından affedilen ve yeniden takıma dahil edilen Barış Alper, dönüş maçında Eyüpspor karşısında ortaya koyduğu performansla hem teknik heyetten hem de taraftardan tam not aldı. Maçta yaptığı asistle göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki hırsı ve fizik gücüyle de adeta "hazırım" mesajı verdi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dün sabah yapılan Frankfurt maçı hazırlıklarında en dikkat çeken isim yine Barış Alper oldu. Antrenmanın yıldızı olan genç oyuncu, isteği ve temposuyla teknik heyetin planlarını etkiledi.

İLK PLAN: BARIŞ FORVETTE

Teknik direktör Okan Buruk, Icardi ve Osimhen'in durumu netleşene kadar Barış Alper'i ileri uçta değerlendirmeyi planlıyor. Buruk'un mevcut verilere göre oluşturduğu ilk plana göre, Barış'ı forvette oynatıp, kanatlarda Yunus Akgün ve Leroy Sane'yi kullanarak orta sahayı daha dirençli kılması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlıkların gölgesinde kadro netleşmese de, Barış Alper Yılmaz'ın yükselen formu Şampiyonlar Ligi öncesi en büyük kozlardan biri olabilir.