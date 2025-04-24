Galatasaray'da bahar havası!

Ligde zirvede bulunan ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray'da adeta bahar havası yaşanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da bahar havası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 10:26
Galatasaray, sezonun son dönemine adeta bahar havasında giriyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Konyaspor'u geçerek finale yükseldi.

Sarı-Kırmızılı oyuncuların formda performansları dikkat çekerken Galatasaray, sezon sonunda hem lig hem de kupayı kazanarak çifte zafer yaşamak istiyor.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery