Galatasaray'da bahar havası!

Galatasaray, sezonun son dönemine adeta bahar havasında giriyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Konyaspor'u geçerek finale yükseldi.
Sarı-Kırmızılı oyuncuların formda performansları dikkat çekerken Galatasaray, sezon sonunda hem lig hem de kupayı kazanarak çifte zafer yaşamak istiyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Konyaspor'u geçerek finale yükseldi.
Sarı-Kırmızılı oyuncuların formda performansları dikkat çekerken Galatasaray, sezon sonunda hem lig hem de kupayı kazanarak çifte zafer yaşamak istiyor.