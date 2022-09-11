Galatasaray'da Bafetimbi Gomis durmuyor!

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 7 golün 4'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.



Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.



Gomis, bu sezon çıktığı 6. Süper Lig karşılaşması olan Kasımpaşa maçında da takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ