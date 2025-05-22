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Galatasaray'da ayrılık ihtimali!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in takımda kalması durumunda Mauro Icardi ve Alvaro Morata'dan ikilisinden biri takıma veda edebilir.

calendar 22 Mayıs 2025 08:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ayrılık ihtimali!
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceği takımda ayrılık ihtimalini de beraberinde getirdi.

VEDA İHTİMALİ

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in takımda kalması durumunda Mauro Icardi ve Alvaro Morata ikilisinden birisine veda edebilir. Galatasaray Yönetimi Osimhen'in kalması durumunda, Osimhen - Icardi - Morata üçlüsünün lüks olacağını düşünüyor.

ICARDI'NİN DURUMU

Galatasaray'da öncelikle ağır bir sakatlıktan çıkan Mauro Icardi'nin durumuna bakılacağı öğrenildi. Yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli futbolcunun geri dönüşü ve durumu belirleyici olacak.

ALVARO MORATA

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Alvaro Morata da kalması durumunda 6 milyon euro alacak.

Nijeryalı Osimhen'in takımda kalması durumunda 15 milyon euroya yakın bir rakam alacağı düşünülürse bu yüksek rakamlar sarı-kırmızılı takımı zorlayacak.


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