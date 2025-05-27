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Galatasaray'da Andriy Lunin gelişmesi!

İspanyol basını Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in Galatasray'a en yakın takım olduğunu yazdı. İşte detaylar...

calendar 27 Mayıs 2025 08:15 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 08:45
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Andriy Lunin gelişmesi!
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Kutlamaların ardından gözler artık tamamen yapılacak olan transferlere çevrilmiş durumda. 

Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek isimlerle takımı donatmak isteyen sarı-kırmızılılarda Osimhen'in durumunun ardından öncelik kaleci transferine verilmiş durumda.

Sarı-kırmızılılar için İspanya'dan güzel haberler geldi. Listenin ilk sıralarındaki Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in parçalı formaya yakın olduğu iddia edildi.

EN YAKIN TAKIM GALATASARAY

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en yakın olduğu takım Galatasaray.

Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi.

Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki eldivenin tercihinde Devler Ligi de önemli bir etken olacak.




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