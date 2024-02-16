Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 5 maç sonra sahada

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 5 maç sonra forma giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 5 maç sonra sahada
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16 Şubat 2024 00:18
Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 5 resmi maçın ardından sarı-kırmızılı formayı terletti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, 4 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaçırdı.

Sparta Prag mücadelesine yedeklerde başlayan 29 yaşındaki stoper, 55. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna girdi.

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