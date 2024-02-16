Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, 5 maç sonra sahada

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 5 resmi maçın ardından sarı-kırmızılı formayı terletti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, 4 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaçırdı.
Sparta Prag mücadelesine yedeklerde başlayan 29 yaşındaki stoper, 55. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, 4 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaçırdı.
Sparta Prag mücadelesine yedeklerde başlayan 29 yaşındaki stoper, 55. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna girdi.