Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans!

Bankalar Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan Galatasaray'ın senelik faiz yükü ise 1.2 milyar TL.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAK
Başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak.
Sezon sonunda Kemerburgaz'a taşınmaya başlayacak Galatasaray'da, Florya arazisi için teklifler değerlendirilecek ve anlaşma sağlanacak firmadan Bankalar Birliği borcunun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAK
Başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak.
Sezon sonunda Kemerburgaz'a taşınmaya başlayacak Galatasaray'da, Florya arazisi için teklifler değerlendirilecek ve anlaşma sağlanacak firmadan Bankalar Birliği borcunun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak.