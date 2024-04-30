Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans!

Galatasaray, sezon sonunda Florya için gelecek teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği'nden çıkmak için anlaşma sağlanan firmadan 80 milyon dolar avans almayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 80 milyon dolarlık avans!
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30 Nisan 2024 10:16
Bankalar Birliği'ne 2.2 milyar TL borcu bulunan Galatasaray'ın senelik faiz yükü ise 1.2 milyar TL.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAK

Başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Dursun Özbek'in ilk icraatı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, bu hamleyi Florya'dan gelecek parayla yapacak.

Sezon sonunda Kemerburgaz'a taşınmaya başlayacak Galatasaray'da, Florya arazisi için teklifler değerlendirilecek ve anlaşma sağlanacak firmadan Bankalar Birliği borcunun tamamını kapatacak (80 milyon dolar) miktarda avans alınacak.

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