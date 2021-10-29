Galatasaray'da '6 numaralı' sorunun belgesi

6 numara pozisyonundaki oyuncular için en kritik istatistikler olan ikili mücadele (7.1'e 2.6), sahipsiz top kazanma (8.3'e 3.6), top kapma (1.3'e 0.4), isabetli pas (53'e 29) ve rakip yarı alanda isabetli pas (25'e 15)'ta Josef'in gösterdiği başarı, derbinin kaderinde önemli rol oynadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da '6 numaralı' sorunun belgesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 08:31
Sezon başında önemli bir değişime giderek kadroya gençleştiren G.Saray'da ocak ayı transfer listesinin ilk sırasına '6 numara' yazıldı.

Sarı kırmızılılarda bu transferin ne kadar gerekli olduğunu ise son Beşiktaş derbisinin istatistikleri fazlasıyla ortaya koydu.

Takımın 6 numarası Taylan Antalyalı ile siyah beyazlılardaki mevkidaşı Josef de Souza'nın performansları arasındaki fark gerçekten çok çarpıcı.

İşte Hürriyet'in grafiği:



ASSUNÇAO HAZIR DEĞİL

Özellikle ikili mücadele (7.1'e 2.6), sahipsiz top kazanma (8.3'e 3.6), top kapma (1.3'e 0.4), isabetli pas (53'e 29), rakip yarı alanda isabetli pas (25'e 15) kategorilerinde Josefbüyük fark attı.

G.Saray'ın ara transferde 6 numara adaylarının başında Gedson ve Elneny geliyor. Diğer taraftan Galatasaray'ın sezon başında Famalicao'dan kiraladığı Gustavo Assunçao'nun henüz beklenen seviyede olmadığı için bu mevkide sürekli Taylan'nın görev aldığı öğrenildi.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.