Galatasaray'da 5 ayrılık, 1 imza

Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu şekilleniyor. Sarı-kırmızılılar, 5 isme veda ederken Kaan Ayhan'ın bonservisini almaya hazırlanıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 5 ayrılık, 1 imza
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07 Haziran 2023 14:27
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması başladı.

5 AYRILIK YAKIN

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Juan Mata, Sam Adekugbe, Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'leyse yeni anlaşma yapmayı düşünmüyor.

KAAN AYHAN KALIYOR

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini alıyor. 28 yaşındaki futbolcu, devre arasında 400 bin Euro karşılığında kiralanmıştı.

Galatasaray, Serie A ekibi Sassuolo ile yapılan anlaşmada bulunan 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanan milli futbolcunun transferi kısa süre içerisinde resmiyet kazanacak.

Kaan Ayhan, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 6 maça çıktı 1 de gol kaydetti.



 
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