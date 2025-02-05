Galatasaray'da 30 milyon euro'luk operasyon!

Galatasaray; Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılmasıyla 30 milyon euro'luk yükten kurtuldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Eintracht.de
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Galatasaray'da 30 milyon euro'luk operasyon!
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05 Şubat 2025 09:44
Galatasaray bu sezon transferde asıl başarıyı bekleneni veremeyen yıldızlarını tek tek elden çıkararak yakaladı.

Yüksek ve bağlayıcı kontratları bulunan; Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve son olarak Michy Batshuayi ile yolların ayrılması sarı-kırmızılıların yaklaşık 30 milyon Euro'luk (1 milyar 114 milyon TL) yükten kurtulmasını sağladı.

Yıllık 2.8 milyon Euro kazanan, 3 yıl sözleşmesi bulunan Tete, Panathinaikos'a transfer olunca 8 milyon 400 bin Euro kulübün kasasında kaldı. Önce Lyon, buradan da Charlotte'a kiralanan Zaha'nın da 4 milyon 350 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşmesi vardı.

1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'in gitmesiyle 3 milyon 925 bin Euro'luk ödemeden kurtulan sarı-kırmızılılar, son olarak yıllık 3 milyon Euro alan Batshuayi'den de 7.5 milyon Euro tasarruf sağladı.

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