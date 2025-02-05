Galatasaray'da 30 milyon euro'luk operasyon!

Galatasaray bu sezon transferde asıl başarıyı bekleneni veremeyen yıldızlarını tek tek elden çıkararak yakaladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yüksek ve bağlayıcı kontratları bulunan; Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve son olarak Michy Batshuayi ile yolların ayrılması sarı-kırmızılıların yaklaşık 30 milyon Euro'luk (1 milyar 114 milyon TL) yükten kurtulmasını sağladı.
Yıllık 2.8 milyon Euro kazanan, 3 yıl sözleşmesi bulunan Tete, Panathinaikos'a transfer olunca 8 milyon 400 bin Euro kulübün kasasında kaldı. Önce Lyon, buradan da Charlotte'a kiralanan Zaha'nın da 4 milyon 350 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşmesi vardı.
1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'in gitmesiyle 3 milyon 925 bin Euro'luk ödemeden kurtulan sarı-kırmızılılar, son olarak yıllık 3 milyon Euro alan Batshuayi'den de 7.5 milyon Euro tasarruf sağladı.
Yüksek ve bağlayıcı kontratları bulunan; Tete, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve son olarak Michy Batshuayi ile yolların ayrılması sarı-kırmızılıların yaklaşık 30 milyon Euro'luk (1 milyar 114 milyon TL) yükten kurtulmasını sağladı.
Yıllık 2.8 milyon Euro kazanan, 3 yıl sözleşmesi bulunan Tete, Panathinaikos'a transfer olunca 8 milyon 400 bin Euro kulübün kasasında kaldı. Önce Lyon, buradan da Charlotte'a kiralanan Zaha'nın da 4 milyon 350 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşmesi vardı.
1.5 yıllık sözleşmesi olan Ziyech'in gitmesiyle 3 milyon 925 bin Euro'luk ödemeden kurtulan sarı-kırmızılılar, son olarak yıllık 3 milyon Euro alan Batshuayi'den de 7.5 milyon Euro tasarruf sağladı.