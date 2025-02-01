Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 60-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, evinde mağlup
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01 Şubat 2025 22:01

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇİMSA ÇBK Mersin'e konuk etti. 

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 60-57 kazandı.

Bu sonuçla konuk ekip, 12. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kaan Büyükçil, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 3, Gökşen Fitik 6, Fraser 18, Li 8, Zandalasini 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Ayşe Cora 2, Derin Erdoğan 5, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan 

ÇİMSA ÇBK Mersin: Anderson 22, Pelin Derya Bilgiç 6, Carleton 7, Araujo 7, Rupert 11, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 4

1. Periyot: 13-16

Devre: 28-36

3. Periyot: 42-44

Beş faulle çıkan: 39.36 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

 



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