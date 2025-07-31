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Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan Ederson açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, konuk olduğu programda Ederson transferinin 1-2 gün içinde biteceğini açıkladı.

calendar 31 Temmuz 2025 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 19:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan Ederson açıklaması!
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, arma sports'a konuk olduğu programda kaleci transferi hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

"EDERSON 1-2 GÜNE SONUÇLANIR"

Manchester City forması giyen Ederson hakkında yöneltilen "1 hafta, 10 güne sonuçlanır mı?" sorusuna Cibara, "Yok o kadar süremez, 1-2 gün olabilir" şeklinde yanıt verdi.
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