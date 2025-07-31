Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan Ederson açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, arma sports'a konuk olduğu programda kaleci transferi hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
"EDERSON 1-2 GÜNE SONUÇLANIR"
Manchester City forması giyen Ederson hakkında yöneltilen "1 hafta, 10 güne sonuçlanır mı?" sorusuna Cibara, "Yok o kadar süremez, 1-2 gün olabilir" şeklinde yanıt verdi.
"EDERSON 1-2 GÜNE SONUÇLANIR"
Manchester City forması giyen Ederson hakkında yöneltilen "1 hafta, 10 güne sonuçlanır mı?" sorusuna Cibara, "Yok o kadar süremez, 1-2 gün olabilir" şeklinde yanıt verdi.