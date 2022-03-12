Galatasaray, Avrupa'da farklı Süper Lig'de farklı!

Süper Lig'de 28 hafta sonunda 37 gol yiyen Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maç ve Barcelona sınavı da dahil 7 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gördü. Kalesinde maç başına gördüğü gol sayısı sadece 0.4.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da farklı Süper Lig'de farklı!
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12 Mart 2022 13:42
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalarak büyük bir iş başardı.

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi grupları ve sonrasında özellikle takım savunmasında gösterdiği müthiş performansla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 28 hafta sonunda 37 gol yiyen Galatasaray maç başına kalesinde 1.3 gol gördü. Aslan Avrupa'da ise bir başka mantaliteyle oynuyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6 maç ve Barcelona sınavı da dahil 7 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gördü. Kalesinde maç başına gördüğü gol sayısı sadece 0.4.

Bu başarıda şüphesiz Galatasaray'ın Avrupa'daki oyun anlayışının da etkisi büyük. Cimbom, Avrupa Ligi grup aşamasında da Fatih Terim ile geçiş oyun oynamış ve öncelikli olarak savunmayı önemsemişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona'ya karşı aynı taktikle mücadele etti. Kalesini gole kapatmayı başaran Sarı-Kırmızılılar rövanş için büyük avantaj elde etti.

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