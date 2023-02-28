Galatasaray-Adana Demirspor maçının tarihi netleşti!

Süper Lig'in lideri Galatasaray deprem nedeniyle Antalya'da kamp yapma kararı almıştı. Sarı-Kırmızılı takım kampın son günü Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Galatasaray bu haftayı da bay geçecek. Galatasaray kendisi gibi haftayı bay geçecek Adana Demirspor'la yardım maçı yapacak. Maçın gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.



TFF BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla alakalı olarak "Depremzedeler yararına Galatasaray - Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 tane Süper Lig takımları arasında özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Dünya karması maçları olabilir." ifadelerini kullanıldı.



4 MART CUMARTESİ GÜNÜ



Galatasaray - Adana Demirspor arasındaki mücadele 4 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da NEF Stadı'nda oynanacak şekilde planlanıyor. Karşılaşmada satılması planlanan 52 bin biletin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.





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