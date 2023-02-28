Galatasaray-Adana Demirspor maçının tarihi netleşti!

Deprem nedeniyle verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Galatasaray bu haftayı bay geçecek. Sarı-Kırmızılı takım kendisi gibi haftayı bay geçecek Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Adana Demirspor maçının tarihi netleşti!
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28 Şubat 2023 11:48
Süper Lig'in lideri Galatasaray deprem nedeniyle Antalya'da kamp yapma kararı almıştı. Sarı-Kırmızılı takım kampın son günü Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Galatasaray bu haftayı da bay geçecek. Galatasaray kendisi gibi haftayı bay geçecek Adana Demirspor'la yardım maçı yapacak. Maçın gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.

TFF BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla alakalı olarak "Depremzedeler yararına Galatasaray - Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 tane Süper Lig takımları arasında özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Dünya karması maçları olabilir." ifadelerini kullanıldı.

4 MART CUMARTESİ GÜNÜ

Galatasaray - Adana Demirspor arasındaki mücadele 4 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da NEF Stadı'nda oynanacak şekilde planlanıyor. Karşılaşmada satılması planlanan 52 bin biletin geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

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