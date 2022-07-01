"TRABZONSPOR'A DAHA KALİTELİ OYUNCULAR LAZIM"

"OKAN BURUK, TORRENT'TEN DAHA ÇOK HAK ETTİ"

"ABDÜLKERİM BARDAKCI, GALATASARAY İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ DE GEÇİYOR"

"MESUT GİBİ BİR YILDIZ VARKEN EMRE MOR NİYE?

"EMRE MOR, 11 OYUNCUSU DEĞİL"

"FARKLI BİR BEŞİKTAŞ İZLERİZ"

FATİH KURUÇUK BÜYÜK TAKIMLARA SIÇRAMA YAPABİLECEK Mİ?

"KRİPTO PARA İŞİNİ HIRSA ÇEVİRMEMEK GEREK"

Futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen Barış Özbek, büyük takımların gündemine yönelikbirlikte futbol oynadıkları Okan Buruk ve Mesut Özil ile ilgili flaş sözler söyledi.Trabzonspor'un şampiyonluğunun kıymetli olduğunu ifade eden Barış Özbek, "Hak ederek şampiyon oldular. Zaten birkaç hafta önceden şampiyonluğu garantilediler. Abdullah Avcı senelerdir iyi işler yapıyor. Beşiktaş'ta istediği performansı veremedi. Doğru. Ama Trabzonspor'da iyi ivme yakaladı. Planlı transferler yaptılar. Bence önemli olan bu sene. Şampiyonluk sonrası neler olacak? Başka takımlar Trabzonspor'a karşı farklı oynayacak. Şampiyonlar Ligi için ise çok daha kaliteli bir takım olması gerekiyor. Ligdeki ihtiyacı karşılayabilecek oyuncular aldılar. Devler Ligi için 2-3 tane daha deyim yerindeyse 'baba' transfer gerekiyor. Hamsik gibi kaliteli, oyunu yukarıya çıkarabilecek oyuncular lazım" diye konuştu.Galatasaray'ın şu anki teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte futbol oynayan Barış Özbek, Buruk'un Galatasaray için en ideal teknik direktör olduğunu şu sözlerle dile getirdi:"Okan Buruk ile birlikte oynadık. Kendisini insan olarak da çok severim. Hocalığına da çok güveniyorum. Galatasaray'da olmayı hak etti. 'Hak etti mi?' diye soruyorlar ama bu takımda Torrent görev yaptı. Okan Buruk ondan daha çok hak etti! Galatasaray'ın değerlerini bilen bir hoca Galatasaray'a iyi gelecektir. Türkiye'nin bana göre en büyük takımı Galatasaray'dır. Onun bilinciyle sahaya çıkacaklardır. Bu yapıyı, felsefeyi getirilebilecek en iyi hocayı takımın başına getirdiler. Geçen sezonun izlerini silmek elbette kolay olmayacak. Ama Buruk ve ekibi bunun üstesinden geleceklerdir. Galatasaray çok büyük bir camiadır. Okan Buruk'un başarılı olmasını da çok isterim."Galatasaray'ın bu sezon kesinlikle şampiyon olması gerektiğini ifade eden Özbek, "Lige konsantre olacak Galatasaray. O yüzden şampiyonluk hedefinin kesin olması gerekiyor. Buna göre de oyuncular almak gerek. Futbolu zevk vermiyordu Galatasaray'ın. Oyuncular kendini bırakmıştı. Galatasaray sıradan bir takım havası vermeye başlamıştı! İsimli futbolcudan daha çok ne lazım? Sürekli oynayan, istikrarlı oyuncular gerek. 25-30 maçın altına düşmemiş oyuncu oynatmalısın. Şimdi mesela Abdülkerim Bardakcı Galatasaray için yeterli değil! Galatasaray 11'inde sürekli oynayacak bir kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Anadolu takımında iyi oynuyor oyuncular, sonra büyük takımda olmuyor. Alpaslan örneği de var. Bence seviye atlatacak, 11'de oynayacak oyuncular gerekiyor Galatasaray'a. Şampiyonluk için bu bence şart" diye konuştu.Galatasaray'da oynadığı dönemden örnekler veren Barış Özbek, "Oynadığım dönemde mesela bizde Song, Servet vardı. Arkasında da yine iyi oynayabilecek oyuncular vardı. Galatasaray'a kadro derinliği gerekiyor. Oynadığım dönemde 25 futbolcunun 24'ü milli takımda oynuyordu. Transfer planlamasının da dolayısıyla iyi yapılması gerekiyor. Sağına bakıyorsun Kewell, diğer tarafta Arda, ileride Ümit Karan, Nonda. Bizim kaliteli bir oyuncu grubumuz vardı. Galatasaray gibi bir takım şu anda doğru düzgün bir 11 çıkaramıyor. Sonra gidip Malatyaspor'a Gaziantep'e yeniliyorsun. Buna dur demek gerekiyordu. Dur demenin vakti geldi de geçiyor. Okan Buruk bunu başaracaktır" dedi.Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası Jorge Jesus'un göreve getirilmesini değerlendiren Özbek, "İsmail Kartal'ın kaybedecek bir şeyi yoktu. Böyle durumlarda işler biraz daha farklı oluyor. Kurtarıcı olarak geldi. Yukarıya gitti Fenerbahçe. Bu devam eder mi bilemiyorum. Bir de Mesut Özil konusu var. Biz Mesut Özil ile birlikte oynadık. İstenilen performansı veremedi. Buna katılıyorum. Ama iyi bir Mesut Özil her zaman Fenerbahçe'de oynar. Ona o ortamı sağlamak gerek. Mesut, Türkiye'ye Fenerbahçeli olduğu için geldi. Gönülden imza attı. Mesut gibi bir oyuncuyu da kullanmak gerek. Mesut varken gidip Emre Mor'u almaya anlam veremiyorum."Genç futbolcuların iyi seviyeye gelmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Özbek, "Arda Güler kabiliyetli bir oyuncu. Herkes şimdi onu konuşuyor. Mesut'un zamana ihtiyacı olduğunu da herkes biliyor. İyi bir Mesut ligin tozunu attırır. Mesut'a gerekli zaman tanınmadı. Mesut Özil'in yaptıklarına Fenerbahçe camiası bir bakmalı. Mesut bunu hak etmiyor. Emre Mor da ayrıca bence 11 oyuncusu değil. Rotasyon oyuncusu. Oyuna sonradan girip hava katabilecek bir oyuncu. Hızlı, birebirde iyi. Jesus, çok deneyimli bir teknik adam. Taktik bilgisine önem veriyor. Buna uygun oyuncularla çalışmak isteyecektir. Emre Mor, taktiğe bağlı kalmazsa ne olacak? Bence Emre Mor 11 için düşünülmüyor" diye konuştu.Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemini de yorumlayan Özbek, "Valerien Ismael Almanya'da futbol oynadı. Oradan çok şey öğrendi. Taktik ve disipline önem veren bir hoca. Beşiktaş'ın geçen seneden daha iyi olacağına inanıyorum. Geçen seneden daha farklı bir Beşiktaş izleriz. Ama Beşiktaş'ın iyi bir kimya yakalaması da gerekiyor. Transferleri de kampa yetiştirebilmek gerek. Fiyatı düşürmek için gecikmeli transferler yapılıyor. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.Daha önce büyük takımlarla anılan Fatih Kuruçuk için ise Özbek, "Hatay'da sözleşmesini feshetti. Sevdiğim bir kardeşim. Hatay'da iyi sezon geçiremedi. Daha iyisini yapabilirdi. Türk stoperi o boyda çok bulunmuyor. Daha çok çalışmalı. O zaman iyi yerlere gelecektir" açıklamasını yaptı.Son dönemlerde kripto para işine giren Özbek bu, "Kripto para işi son dönemlerde iyi gitmedi. Coinlere biraz yöneldim (gülerek). Bazı arkadaşlarım 'Çık Barış' dedi ama ben çıkmadım. Zarar da oluyor kâr da oluyor. Bu işi hırsa çevirmemek gerek" diyerek sözlerini tamamladı.