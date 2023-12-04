Galatasaray'a yan bakılmıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de tarih yazmaya devam ediyor.
HER ŞEY ONUNLA BAŞLADI
Garay ortaya koyduğu performansla göz kamaştırıyor. Okan Buruk'un gelişinin ardından başka bir kimliğe bürünen ve geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip adını gruplara yazdırırken özellikle Manchester ve Bayern Münih maçlarındaki performansıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından bahsettirdi. Yoğun fikstüre karşılık Galatasaray, Süper Lig'de de emin adımlarla yoluna devam ediyor.
SADECE HATAY'A YENİLDİ
Aslan, son olarak Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi. Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı, sadece Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.
DEPLASMANDA 19 PUAN
Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden G.Saray deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor. Ligde konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonucunda 19 puan kazandı. İlk 8 deplasman maçları itibarıyla son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.
HER ŞEY ONUNLA BAŞLADI
Garay ortaya koyduğu performansla göz kamaştırıyor. Okan Buruk'un gelişinin ardından başka bir kimliğe bürünen ve geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip adını gruplara yazdırırken özellikle Manchester ve Bayern Münih maçlarındaki performansıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından bahsettirdi. Yoğun fikstüre karşılık Galatasaray, Süper Lig'de de emin adımlarla yoluna devam ediyor.
SADECE HATAY'A YENİLDİ
Aslan, son olarak Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi. Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı, sadece Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.
DEPLASMANDA 19 PUAN
Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden G.Saray deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor. Ligde konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonucunda 19 puan kazandı. İlk 8 deplasman maçları itibarıyla son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.