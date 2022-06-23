Galatasaray'a Oscar Valentin önerisi!

FLAŞ ÖNERİ

GENÇ OYUNCUDA KENDİNİ GÖRÜYOR

OSCAR VALENTIN KİMDİR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.Cenk Ergün orta saha arayışlarını sürdürürken Okan Buruk da bir öneride bulundu.Genç hocanın, Avrupa'nın 5 büyük liginin en fazla top çalan oyuncusu Oscar Valentin'in ismini verdiği öğrenildi.Maç başına 3.3 toplamda ise 93 kez top çalan 27 yaşındaki Rayo Vallecanolu oyuncuda kendisini gördüğünden de bahsetti.2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol orta sahanın da mali şartlarının araştırılacağı öğrenildi.Oscar Valentin 20 Ağustos 1994 yılında İspanya'nın Ajofrin kentinde dünyaya geldi.Valentin, profesyonel kariyerine Alcobendas takımında başladı. 2019 yazında ise Rayo Vallecano takımına transfer oldu. İspanyol ekibi bu transfer için herhangi bir bedel ödemedi.2021 yılında Rayo Vallecano, Oscar Valentin ile 2025 yılına kadar sözleşme uzattı. Oscar Valentin'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro. Bu sezon 42 maçta toplamda 3 bin 37 dakika süre alan 27 yaşındaki futbolcu takımına gol ve asistlik katkıda bulunamadı.