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Galatasaray'a kötü haber: Singo!

Galatasaray'ın ilgisine rağmen Wilfried Singo, AS Monaco'da kalmaya karar verdi. Fildişili savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco formasıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

calendar 01 Ağustos 2025 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 23:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a kötü haber: Singo!
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Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Wilfried Singo, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, AS Monaco'da kalmayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Singo'ya Galatasaray'ın ciddi bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Monaco'da mutlu olduğu ve kulübüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği öğrenildi.



Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, teknik direktör Adi Hütter'in planlarında önemli bir yer tuttuğu ve bu nedenle transferine onay verilmediği de gelen bilgiler arasında.

MONACO PERFORMANSI

Singo, geride kalan sezonda Monaco'da 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi. 

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