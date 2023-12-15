Galatasaray'a Donny van de Beek'ten kötü haber

Eintracht Frankfurt, Manchester United forması giyen Donny van de Beek'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Donny van de Beek'ten kötü haber
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15 Aralık 2023 20:08
Adı zaman zaman Galatasaray ile anılan Donny van de Beek'in yeni takımı belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Eintracht Frankfurt, Manchester United forması giyen 26 yaşındaki Hollandalı orta saha Donny van de Beek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Eintracht Frankfurt'un 6 aylık kiralık olarak Manchester United'a ne kadar ücret ödeyeceği belli olmasa da satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu da söylendi.

62 MAÇA ÇIKTI

2020 yılında 39 milyon euroya transfer olan Donny van de Beek, Manchester United formasıyla 62 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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