Süper Lig'in 37. haftasında yaşanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin heyecanı, Sarı Kırmızılılar'ın 2011 yılında açılan yeni evi Nef Stadyumu'ndaki 14. Fenerbahçe maçı olacak.
Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve Sarı Lacivertliler'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe'de oynanan 13 derbide Sarı-Kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi.
En son Fenerbahçe kazandı
Geride kalan 13 maçta Galatasaray'ın 13 golüne Sarı Lacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenmişti. 9 yıldır sahasında Sarı-Lacivertliler'i mağlup edemeyen Aslan, bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek.
Galatasaray statta çalıştı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemininin şampiyonluk kutlamaları esnasında bozulması nedeniyle antrenmanı Nef Stadyumu'na alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu garantileyen takımına hafif tempolu ve eğlenceli bir antrenman yaptırdı. Galatasaray'da bugün gerçekleşecek taktik provayla hazırlıklar tamamlanacak.
Son 10 maçta beraberlik var
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda beraberlik ön planda. Ezeli rakipler arasındaki son 10 karşılaşmanın 5'i berabere tamamlandı. Geride kalan 5 mücadelede ise Sarı-Kırmızılılar 3, Sarı-Lacivertliler de 2 kez kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.
Okan Buruk'un 4. derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçıyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın başında 4. derbisine çıkacak. Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, Sarı-Lacivertlileri Kadıköy'de 3-0 mağlup ederken, Siyah-Beyazlılar'ı da Nef Stadyumu'nda 2-1'lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş'a deplasmanda ise 3-1 kaybetti. Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Galatasaray ve Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'yi yendi.
Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve Sarı Lacivertliler'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Aslantepe'de oynanan 13 derbide Sarı-Kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. 4 kez Fenerbahçe kazanırken, 5 mücadele ise berabere sona erdi.
Grafik: Fanatik Gazetesi
En son Fenerbahçe kazandı
Geride kalan 13 maçta Galatasaray'ın 13 golüne Sarı Lacivertliler, 12 gol ile karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenmişti. 9 yıldır sahasında Sarı-Lacivertliler'i mağlup edemeyen Aslan, bu kötü seriyi de bitirmek için derbide mücadele edecek.
Galatasaray statta çalıştı
Florya Metin Oktay Tesisleri'nin zemininin şampiyonluk kutlamaları esnasında bozulması nedeniyle antrenmanı Nef Stadyumu'na alan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu garantileyen takımına hafif tempolu ve eğlenceli bir antrenman yaptırdı. Galatasaray'da bugün gerçekleşecek taktik provayla hazırlıklar tamamlanacak.
Son 10 maçta beraberlik var
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda beraberlik ön planda. Ezeli rakipler arasındaki son 10 karşılaşmanın 5'i berabere tamamlandı. Geride kalan 5 mücadelede ise Sarı-Kırmızılılar 3, Sarı-Lacivertliler de 2 kez kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.
Okan Buruk'un 4. derbisi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçıyla birlikte Sarı-Kırmızılılar'ın başında 4. derbisine çıkacak. Bu sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk'lu Galatasaray, Sarı-Lacivertlileri Kadıköy'de 3-0 mağlup ederken, Siyah-Beyazlılar'ı da Nef Stadyumu'nda 2-1'lik skorla yendi. Buruk, Beşiktaş'a deplasmanda ise 3-1 kaybetti. Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 49 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor ile, 1 kez de Galatasaray ve Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe'yi yendi.