Galatasaray, 28 maç sonra yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 28 maç sonra yenildi
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29 Mart 2025 22:38
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 28 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Galatasaray, bu mağlubiyetle Süper Lig'de 28 maç sonra yenilmiş oldu. Galatasaray'ın bu maç öncesinde son yenilgisi ise 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında Fenerbahçe'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetti.

25 MAÇ SONRA DEPLASMANDA YENİLDİ

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'de 25 maç sonra deplasmanda yenilmiş oldu. Beşiktaş maçına kadar son 25 dış saha maçını da kazanan sarı-kırmızılar, deplasmandaki son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 12'nci haftasında oynanan Hatayspor maçında almıştı. Hatayspor maçı sonrası sarı-kırmızılı ekip, bu sezonla birlikte 21 galibiyet ve 4 beraberliği hanesine yazdırmıştı. Beşiktaş maçını da kaybeden Galatasaray, 25 maç sonra bir maçta yenilgi yüzü gördü.

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