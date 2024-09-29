Gabriel Paulista'dan takıma mesaj!

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista, liderlik vasfıyla takımı motive etmeye devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gabriel Paulista'dan takıma mesaj!
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29 Eylül 2024 11:59
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde takıma kattığı tecrübeli stoper Gabriel Paulista, takıma liderlik yapmaya devam ediyor. 

Takım içindeki hırslı ve mücadeleci görüntüsüyle tanınan Paulista, yaptıklarıyla takım arkadaşlarını motive ediyor.

''OLUMLU DÜŞÜNELİM''

Kara Kartal'da hem ileride hem de geride kötü performans gösterdiği Ajax maçında her şeye rağmen ayakta kalan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista olmuştu. Sambacı, zaman zaman takım arkadaşlarıyla da tartışıp onları maça motive etmeye çalışmıştı. Tecrübeli yıldız sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Bir sonraki mücadele için olumlu düşünelim" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon 9 maçta forma giyen Paulista, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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