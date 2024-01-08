Gabigol cephesinden Corinthians yalanlaması

Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa'nın menajeri Junior Pedroso, oyuncunun transferi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Corinthians Başkanı Augusto Melo'nun açıklamalarına yanıt veren Pedroso, "Corinthians ile hiçbir zaman görüşmelere başlamadık. Gabriel'in Flamengo ile bir sözleşmesi ve sözlü bir yenileme anlaşması olduğunu her zaman açıkça ifade ettik. Bu nedenle, başkan Gabriel'in menajeriyle her şeyin yolunda olduğunu söylediğinde, açıklama yapma ihtiyacı hissettim." ifadelerini kullandı.
Corinthians Başkanı Augusto Melo, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Gabriel Barbosa'ya 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini açıklamıştı.
İsmi Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Gabriel Barbosa, geçtiğimiz sezon Flamengo ile çıktığı 58 maçta 20 gol 4 asist kaydetmişti.
Corinthians Başkanı Augusto Melo'nun açıklamalarına yanıt veren Pedroso, "Corinthians ile hiçbir zaman görüşmelere başlamadık. Gabriel'in Flamengo ile bir sözleşmesi ve sözlü bir yenileme anlaşması olduğunu her zaman açıkça ifade ettik. Bu nedenle, başkan Gabriel'in menajeriyle her şeyin yolunda olduğunu söylediğinde, açıklama yapma ihtiyacı hissettim." ifadelerini kullandı.
Corinthians Başkanı Augusto Melo, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Gabriel Barbosa'ya 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini açıklamıştı.
İsmi Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Gabriel Barbosa, geçtiğimiz sezon Flamengo ile çıktığı 58 maçta 20 gol 4 asist kaydetmişti.
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