Gabigol cephesinden Corinthians yalanlaması

Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa'nın menajeri Junior Pedroso, Corinthians ile hiçbir şekilde görüşmediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gabigol cephesinden Corinthians yalanlaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2024 00:27
Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa'nın menajeri Junior Pedroso, oyuncunun transferi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Corinthians Başkanı Augusto Melo'nun açıklamalarına yanıt veren Pedroso, "Corinthians ile hiçbir zaman görüşmelere başlamadık. Gabriel'in Flamengo ile bir sözleşmesi ve sözlü bir yenileme anlaşması olduğunu her zaman açıkça ifade ettik. Bu nedenle, başkan Gabriel'in menajeriyle her şeyin yolunda olduğunu söylediğinde, açıklama yapma ihtiyacı hissettim." ifadelerini kullandı.

Corinthians Başkanı Augusto Melo, önceki günlerde yaptığı açıklamada, Gabriel Barbosa'ya 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini açıklamıştı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Gabriel Barbosa, geçtiğimiz sezon Flamengo ile çıktığı 58 maçta 20 gol 4 asist kaydetmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery