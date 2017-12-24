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G.Saray'a gol atan Jahovic'e Beşiktaşlı'dan tepki

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'in penaltı golü sonrası Makedonyalı isme övgüler geldi. Ancak Beşiktaşlı isim Ahmet Dursun, Jahovic'in abartıldığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com
G.Saray'a gol atan Jahovic'e Beşiktaşlı'dan tepki
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24 Aralık 2017 20:06
Galatasaray deplasmanına konuk olan Göztepe'de Adis Jahovic, penaltıdan attığı ilk golle takımını öne geçirdi. Göztepe'nin gol yükünü çeken Adis Jahovic, Galatasaray maçını da boş geçmeyerek yine adından söz ettirdi.

Göztepe'de bu sezon 16 maçta 14 gol atan Adis Jahovic ile ilgili övgü dolu sözler kullanılırken, Beşiktaş'ın eski golcüsü Ahmet Dursun, Makedonyalı futbolcunun abartıldığını dile getirdi.

Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından "Vay arkadaş, Jahovic ne topçuymuş! 7 tane penaltı golü var, kariyerinde sıfır başarı. Geçen sene bir alt ligde Göztepe ile gösterdiği bir başarı... Biraz daha 'pof, pof'layın, 30 yaşından sonra üç büyüklere transfer olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.



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