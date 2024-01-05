Futbolculara vergi için uyarı geldi

Uluslararası Vergi Uzmanı Can Doğrusöz, futbolculara vergi ödemeleri hakkında uyarılarda bulundu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Futbolculara vergi için uyarı geldi
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05 Ocak 2024 11:02
Uluslararası Vergi Uzmanı Can Doğrusöz futbolculara vergi konusunda uyarılarda bulundu.

Bu konuda özellikle yerli oyuncuların bir ihmal ve kafa karışıklığı içinde bulunduğunu belirten Can Doğrusöz'ün açıklamaları şöyle:

"Futbolcuların vergi beyannamesi vermesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 72. Maddesi 28 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan resmi gazetedeki torba yasayla birlikte 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır. Yasal düzenleme verginin yüzde 20'sinin kulüp, diğer yüzde 20'lik bölümünün ise futbolcu tarafından ödenmesini öngörüyor. Futbolcular sözleşmelerine 'Verginin tamamını kulüp öder' maddesi koydurarak bu sorumluluktan kurtulacağını sanıyor. Sözleşmeler yasanın üzerinde olamaz o yüzden böyle bir madde olsa da yükümlülükten kurtulamazlar ancak vergiyi ödedikten sonra kulübe bu konuda başka dava açabilirler. Bununla birlikte sadece maaşların değil, başarı primi ve performans bonusları da (gol, maç sayısı) gibi ücret niteliğinde olup vergiye tabi olduğunu belirtmekte fayda var."

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