Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde gece saatlerinde çıkan yangından Orduspor Kulübü eski başkanı ve Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen'in de olduğu kendisinden uzun saatler haber alınamadığı duyurulmuştu.



İsmail Saymaz'ın haberine göre; hayatını kaybeden kişiler arasında Nedim Türkmen de var.



Yangında Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata hayatını kaybetti.



Nedim Türkmen kimdir?



Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı üniversitede tamamladı. Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku dersleri vererek başladı ve 2004 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'nda Kamu Maliyesi dersleri vermeye devam etti.



Türkmen, Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni kurdu ve şirketin sahibiydi. 1 Haziran 2009 tarihinde yapılan kongrede 116 oy alarak Orduspor Kulübü Başkanı seçildi ve görev süresi boyunca kulübü 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkardı.



