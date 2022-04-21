Frutti Extra Bursaspor Avrupa Kupası'nda gözünü finale dikti!

ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırbistan'dan Partizan NIS takımını eleyerek çeyrek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, finale kadar gitmeyi hedefliyor.



Bursa temsilcisi, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'e Stark Arena'da konuk oldu.



Tek maçın galibinin bir üst tura yükseleceği maçta, normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı (84-84) uzatmaya taşıdı.



Uzatma bölümünde rakibine 103-95 üstünlük kurmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Avrupa ekollerinden kupanın favorisi Partizan NIS'i eleyerek, tarihi bir başarı elde etti ve çeyrek finale yükseldi.



Yeşil-beyazlılar, bu turda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.



"Camia olarak hepimiz havaya girdik"



Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir galibiyet alarak önemli başarı elde ettiklerini söyledi.



Son maçlarda iyi mücadele ettiklerini ve "Her şey bitti" denildiği anda mücadeleyi bırakmadıklarını belirten Sezgin, takımın bütün enerjisini parkeye yansıttığını vurguladı.



Sezer Sezgin, galibiyeti kendilerini destekleyen tüm Türkiye'ye armağan ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Avrupa ekollerinden Partizan'ı elediğimiz için hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Avrupa'nın en büyük ikinci kupasında final neden olmasın. Camia olarak hepimiz havaya girdik. Önümüzde uzun ve bir o kadar zorlu bir süreç var. Sloven Cedevita Olimpija ile eşleştik. Güçlü bir rakip. O maçın galibi de yine tek maçın ardından yarı finale yükselecek. Hem tek maç olması hem de Partizan galibiyetimizin, rakiplerin bize bakış açısını değiştirdiğinin farkında olacağız. Bu yüzden de bu maçın daha zor geçeceğini düşünüyoruz. Elimizden gelen her şeyi son enerjimize kadar parkede gösterip gidebildiğimiz son noktaya kadar gideceğiz. Daha büyük gurur yaşatmak adına çok mücadele edeceğiz."









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