Frutti Extra Bursaspor, 18 sayıdan geri döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, sahasında Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.



Bursaspor, karşılaşmada 18 sayı geriye düşşe de sahadan 84-77 galibiyetle ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik



Frutti Extra Bursaspor: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6



Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus 8, Mahir Ağva 4, Roll 6, Berkan Durmaz, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı



1. Periyot: 16-29



Devre: 45-48



3. Periyot: 62-60



Beş faulle çıkanlar: 35.29 Taylor (Pınar Karşıyaka), 39.41 Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor)





