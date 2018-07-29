Freiburg'tan flaş Çağlar Söyüncü açıklaması! Arsenal...

"ARSENAL'DEN BİRKAÇ YETKİLİ İLGİLENDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den teklif geldiğin dair çıkan haberleri Freiburg Sportif Direktörü Klemens Hartenbach ve teknik direktör Christian Streich yalanladı.Bild'e konuşan Streich, "Çağlar Söyüncü, ana planlarımızın içinde yer alıyor. Her şey bir yana, Çağlar Söyüncü için bu sezon masaya bile oturmayız." ifadelerini kullandı.Sportif direktör Hartebanch ise, Bild'e verdiği demeçte, "Arsenal, Çağlar için bize bir teklif sunmadı. Çağlar Söyüncü ile gelecek sezon yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.Hartenbach, Çağlar Söyüncü'nün lif yırtığı sakatlığıyla ilgili olarak da, "Ne yazık ki sezon başı hazırlıklarını kaçırmak zorunda kaldı. 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.2016 yazında 2.65 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan 22 yaşındaki Milli stoper Çağlar Söyüncü, Bundesliga'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına takılmıştı.Almanya Ligi takımlarından Freiburg'da forma giyen milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün Arsenal'e transferiyle ilgili olarak açıklama geldi.Arsenal'in yeni teknik direktörü Unai Emery'nin radarında olan genç savunma oyuncusunun yeni sezonda defans hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibine transfer olabileceği ciddiyetini koruyor. Konuyla açıklamalarda bulunan Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru, "Arsenal bize henüz resmi bir teklif ile gelmedi. Arsenal'den birkaç yetkili bize ilgilerini belirtti ama şu anda pazarlık bile yapmadık." dedi.Açıklamalarına devam eden Mustafa Doğru "Freiburg'a açık bir şekilde bu yaz Çağlar'ın transfer olmak istediğini belirttim. Freiburg da iyi bir fiyat ödenmesi halinde transfer olmasına sıcak bakıyor. Premier Lig'de oynamak çoğu futbolcunun hedefidir." şeklinde konuştu.