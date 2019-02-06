Fransa'da Loic Remy için Galatasaray itirafı

, devre arası transfer döneminde'ın gündemine gelenhakkında açıklamalarda bulundu.Christophe Galtier, o dönem Loic Remy'nin Galatasaray ile temas halinde olduğunu doğruladı.Tecrübeli teknik adam Remy'nin Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğni söylediğini dile getirirkenifadelerini kullandı.Transfer döneminde birçok forvet ile temas kuan sarı-kırmızılı takım, Remy için de girişimlerde bulunmuş ancak transferin son günlerinden Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou kadroya katılmıştı.