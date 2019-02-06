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Fransa'da Loic Remy için Galatasaray itirafı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'ın Remy ile ilgilendiğini doğruladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fransa'da Loic Remy için Galatasaray itirafı
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06 Şubat 2019 20:57
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Loic Remy hakkında açıklamalarda bulundu.

Christophe Galtier, o dönem Loic Remy'nin Galatasaray ile temas halinde olduğunu doğruladı.

Tecrübeli teknik adam Remy'nin Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğni söylediğini dile getirirken ''Loic bizle görüştü ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. O an bu konu hakkında çok konuşmadık çünkü kararı verecek kişi kendisiydi. Ancak ertesi gün görüşmek için geldiğinde gitmeyeceğini belirtti'' ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde birçok forvet ile temas kuan sarı-kırmızılı takım, Remy için de girişimlerde bulunmuş ancak transferin son günlerinden Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou kadroya katılmıştı.



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