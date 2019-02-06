Fransa'da Loic Remy için Galatasaray itirafı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Loic Remy hakkında açıklamalarda bulundu.
Christophe Galtier, o dönem Loic Remy'nin Galatasaray ile temas halinde olduğunu doğruladı.
Tecrübeli teknik adam Remy'nin Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğni söylediğini dile getirirken ''Loic bizle görüştü ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. O an bu konu hakkında çok konuşmadık çünkü kararı verecek kişi kendisiydi. Ancak ertesi gün görüşmek için geldiğinde gitmeyeceğini belirtti'' ifadelerini kullandı.
Transfer döneminde birçok forvet ile temas kuan sarı-kırmızılı takım, Remy için de girişimlerde bulunmuş ancak transferin son günlerinden Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou kadroya katılmıştı.
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Christophe Galtier, o dönem Loic Remy'nin Galatasaray ile temas halinde olduğunu doğruladı.
Tecrübeli teknik adam Remy'nin Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğni söylediğini dile getirirken ''Loic bizle görüştü ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini söyledi. O an bu konu hakkında çok konuşmadık çünkü kararı verecek kişi kendisiydi. Ancak ertesi gün görüşmek için geldiğinde gitmeyeceğini belirtti'' ifadelerini kullandı.
Transfer döneminde birçok forvet ile temas kuan sarı-kırmızılı takım, Remy için de girişimlerde bulunmuş ancak transferin son günlerinden Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou kadroya katılmıştı.
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