Fransa'da Mustafa Muhammed fırtınası!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta Mustafa Muhammed fırtınası esiyor.



Fransız ekibinin yaz transfer döneminde Galatasaray'dan bonservisini aldığı Mısırlı golcü, yeni sezona oldukça iyi başladı.



GOLLERİN YARISI ONDAN



Nantes, 6 haftası geride kalan ligde 11 kez gol sevinci yaşadı. Kulübün attığı 11 golün 5'i Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı futbolcu, bu rakamla takımının attığı gollerin yüzde 45'ine imza attı.



MİLLİ TAKIM'DAN DAVET ALDI



25 yaşındaki golcü futbolcu, bu performansıyla birlikte Mısır'ın Ekim ayında oynayacağı Zambiya ve Cezayir maçlarının kadrosuna da davet edildi.



GALATASARAY'DAN BONSERVİSİ ALINDI



Nantes, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Mustafa Muhammed'in bonservisini yaz transfer döneminde Galatasaray'dan 5.75 milyon euro karşılığında almıştı.



