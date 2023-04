Fransa, Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'in geçtiğimiz yıl Nice'te çalıştığı dönemde yolladığı bir e-mail ile çalkalanıyor.



Fransız basınındaki haberlerde; Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in Christophe Galtier'in kendisine Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili sözlere yer verildi.



"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"



Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.



FOURNIER: "BENİM ALAKAM YOK!"



Daha önce "Christophe Galtier ile tartışmamızın nedenlerini açıklarsam, Fransa'da ve Avrupa'da teknik direktörlük yapamaz" diyen eski sportif direktör Julien Fournier; Fransız teknik adamın sözlerinin medyada yer almasının ardından açıklama yaptı.



Julien Fournier "Şu anda Brezilya'dayım ve bu tartışmalardan çok uzağım. Kulüpten ayrıldıktan sonra hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmadım. Christophe Galtier farklı karakterlerde olmamıza rağmen onu zor duruma düşürecek bir şey yapmadım. Her şeyden önce on yıldan fazla görev yaptığım Nice kulübüne ve oradaki insanlara büyük saygı duyuyorum. Nice, Avrupa'da Basel ile tarihinin önemli maçlarından birine çıkacak. Bu tartışmaların zamanlamasına isyan ediyorum" şeklinde konuştu.



PSG OLAYI ARAŞTIRIYOR!



Bu olay üzerine PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, ortaya atılan bu iddianın araştırılmasını istedi. Fransız basınına göre, PSG eğer Galtier'in bu tutumunu doğrulayabilirse; görevine son verecek.



Öte yandan Collectif Ultras Paris taraftar grubu iddiaların ispat edilmesi halinde, Galtier ile yolların ayrılmasını talep etti.



MÜSLÜMAN FUTBOLCULARLA ŞAMPİYON OLDU



Fransa'da 2020/2021 sezonunda Paris Saint-Germain'in bir puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen ve tarih yazan Lille'in o dönem kadrosunda Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı başta olmak üzere birçok müslüman ve siyahi oyuncular yer alıyordu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ