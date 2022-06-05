Tenis dünyasının en önemli ikonlarından biri olan Rafael Nadal, kariyerinde yeni bir başarıya daha imza atmanın hazırlığını yapıyor. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) bugün Rafael Nadal ile Norveçli raket Casper Ruud şampiyonluk mücadelesi verecek. Court Philippe-Chatrier'deki mücadele TSİ 16.00'da başlayacak ve EuroSport 1'den yayınlanacak.



USTA İLE ÇIRAK KARŞI KARŞIYA



Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final maçında 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, Hırvat Marin Cilic'i 3-6, 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek Nadal'ın rakibi olmuştu.



MALLORCA'DAKİ AKADEMİDEN ÖĞRENCİSİ



Rafael Nadal, Casper Rudd'ı yenerse Fransa Açık'taki 14. şamğiyonluğunu kazanmanın yanı sıra öğrencisini de yenmiş olacak. Bilindiği üzere Casper Ruud, Nadal'ın Mallorca'daki akademisinde yer almıştı.



NADAL FİNALLERİ KAYBETMİYOR



İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Roland Garros'ta şu ana kadar 13 final oynadı ve hepsini kazandı. 36 yaşındaki raket, 2005'teki ilk maçından sonra kortta 114 müsabakanin sadece 3'ünü kaybetmişti.



YENİ BİR MUTLULUK ARIYOR



Futbolda Real Madrid taraftarı olan Nadal, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını yerinde izlemişti. Madrid ekibinin şampiyonluğuyla sevinen Nadal, bu kez kortta gülmek istiyor.



RUUD SÜRPRİZ PEŞİNDE



Bu yıl yaptığı çıkışla ATP sıralamasında 8. sıraya kadar yükselen Norveçli raket Casper Ruud, kariyerinin ilk Grand Slam finalini oynayacak. 23 yaşındaki tenisçi yarı finalde Marin Cilic'i elemeyi başararak alkış toplamıştı. Toprak kort sezonunda hız kesmeyen Ruud, Roma'da yarı final oynamış ve Djokovic'e elenmişti. Genç raket Genevre'de ise şampiyon olarak Paris'e geldi.



Casper Ruud bu yıl ATP 1000 turnuvası olan Miami Açık'ta ise final oynamış ve 18 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz'a yenilmişti. Norveçli tenisçi yılın 2. büyük finalinde bu kez kazanmak ve Nadal karşısında büyük bir sürprize imza atmak istiyor.



AMCASINDAN NADAL'A: "TAHTTAN İNDİRMEK İSTİYORLAR"



Bu arada Rafael Nadal'ın amcası ve eski antrenörü Toni Nadal, "Herkes onu tahttan indirmek istiyor. Bu çok normal. Savaşan, mücadele eden insanlar her zaman sonunda başarıya ulaşır. Rafael Nadal bir savaşçı. Her zaman korta çıktığında başarmak ister ve eğer formdaysa yenilebilecek bir tenisçi olduğuna şahsen inanmıyorum" ifadelerini kullandı.





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