Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.



Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek.



Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları, 4 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Aralık Pazar günü 20:30'da başlayacak.



Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.



Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 351,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 343,5 puan



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203



4. Sergio Perez (Meksika): 190



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 153



Takımlar



1. Mercedes 546,5



2. Red Bull: 541,5



3. Ferrari: 297,5



4. McLaren: 258



5. Alpine: 137





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