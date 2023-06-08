Florya tesisleri bakıma alındı

Şampiyonluğun kazanılmasının ardından binlerce taraftarın akın ettiği Florya'da kutlamalar nedeniyle bozulan zemin bakıma alındı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Florya tesisleri bakıma alındı
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08 Haziran 2023 11:35
Zeminin yeni sezona yetişmesi için hemen kollar sıvandı. Teknik direktör Okan Buruk kutlamalar sonrasında futbolculara 20 gün izin verdi. Takımın 26 Haziran'da top başı yapması bekleniyor.

Galatasaray 25-26 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçına çıkacak.

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi ön elemelerine seri başı olarak katılan Galatasaray'ın kesinleşen rakipleri şu şekilde; Molde, Kopenhag, Dinamo Zagreb, Dinamo Zagreb. Diğer takımlarda Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turları oynandıktan sonra belli olacak. 

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