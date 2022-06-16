Florya'nın anahtarları Erden Timur'da

Cumartesi günü seçimi kazanan, önceki gün de mazbatasını alarak göreve başlayan Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi'nde basketboldan sonra futbolun da patronu Erden Timur olacak.
Kısa vadede 30 milyon Euro ödeme planı için çalışmalarını sürdüren yönetim, Florya'dan sorumlu yönetici olarak Timur'u belirledi.
İşte Galatasaray'da görev dağılımı
Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan
Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova
Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova
Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova
Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil
Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil
Binicilik: Cemal Özgörkey
Briç: Mehmet Cibara
Espor: Emir Aral
Satranç: Cansu Ak
Kısa vadede 30 milyon Euro ödeme planı için çalışmalarını sürdüren yönetim, Florya'dan sorumlu yönetici olarak Timur'u belirledi.
İşte Galatasaray'da görev dağılımı
Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan
Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova
Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz
Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova
Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz
Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova
Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil
Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil
Binicilik: Cemal Özgörkey
Briç: Mehmet Cibara
Espor: Emir Aral
Satranç: Cansu Ak
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