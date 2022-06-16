Florya'nın anahtarları Erden Timur'da

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, Florya'nın anahtarlarını Erden Timur'a verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Florya'nın anahtarları Erden Timur'da
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16 Haziran 2022 08:27
Cumartesi günü seçimi kazanan, önceki gün de mazbatasını alarak göreve başlayan Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi'nde basketboldan sonra futbolun da patronu Erden Timur olacak.

Kısa vadede 30 milyon Euro ödeme planı için çalışmalarını sürdüren yönetim, Florya'dan sorumlu yönetici olarak Timur'u belirledi.

İşte Galatasaray'da görev dağılımı

Erkek basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

Kadın basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Tekerlekli sandalye basketbol: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

Kadın voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Erkek voleybol: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

Yelken: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk, Rıza Morova

Sutopu: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Yüzme: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

Otizm yüzme şubesi: Rıza Morova

Atletizm: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

Judo: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

Binicilik: Cemal Özgörkey

Briç: Mehmet Cibara

Espor: Emir Aral

Satranç: Cansu Ak

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