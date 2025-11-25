25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
0-1
25 Kasım
Ajax-Benfica
0-2
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
2-062'
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
2-056'
25 Kasım
M.City-Leverkusen
0-265'
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
1-264'
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
0-060'
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
1-065'
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
2-160'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Florucz: "Herkesi yenebiliriz!"

Union Saint-Gilloise oyuncusu Raul Florucz, karşılaşma sonrası konuştu.

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Belçika ekibinde Raul Florucz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFERİN TADINI ÇIKARDIK"

Atmosferin tadını çıkardıklarını belirten Avusturyalı oyuncu, "Bugün futbol oynadık ve buradaki atmosferin tadını çıkardık. Net bir planımız vardı ve herkes rolünü mükemmel bir şekilde oynadı. Daha önce bir kez burada oynamıştım, bu yüzden bizi neyin beklediğini biliyordum." dedi.

"HERKESİ YENEBİLİRİZ"

Son olarak 24 yaşındaki forvet, "Bugün olduğu gibi oynarsak ve herkes planı mükemmel bir şekilde uygularsa, bence herkesi yenebiliriz." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
