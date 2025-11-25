Florucz: 'Herkesi yenebiliriz!'

Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Belçika ekibinde Raul Florucz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



"ATMOSFERİN TADINI ÇIKARDIK"



Atmosferin tadını çıkardıklarını belirten Avusturyalı oyuncu, "Bugün futbol oynadık ve buradaki atmosferin tadını çıkardık. Net bir planımız vardı ve herkes rolünü mükemmel bir şekilde oynadı. Daha önce bir kez burada oynamıştım, bu yüzden bizi neyin beklediğini biliyordum." dedi.



"HERKESİ YENEBİLİRİZ"



Son olarak 24 yaşındaki forvet, "Bugün olduğu gibi oynarsak ve herkes planı mükemmel bir şekilde uygularsa, bence herkesi yenebiliriz." ifadelerini kullandı.