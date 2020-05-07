İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'da 6 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.
İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.
İtalyan ekibinde daha önce koronavirüse yakalanan futbolcular Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone hastalığı atlatmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın