Fiorentina, Sassuolo engelini aşamadı!

İtalya Serie A 19. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Sassuolo'ya 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fiorentina, Sassuolo engelini aşamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2024 00:43
İtalya Serie A 19. hafta maçında Fiorentina, deplasmanda Sassuolo ile karşılaştı.

Mapei Stadium'da oynanan maçı Sassuolo 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Andrea Pinamonti kaydetti.

Fiorentina'da Giacomo Bonaventura, 64. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Fiorentina ligde 5 maç sonra kaybederken, 5 maç sonra galip gelmeyi başardı.

Alınan bu sonucun ardından Sassuolo puanını 19'a yükseltti. Fiorentina ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fiorentina, Udinese'yi konuk edecek. Sassuolo ise Juventus deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery