Finalin en iyi oyuncusu, Desire Doue!

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının en iyi oyuncusu, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Desire Doue oldu.



Desire Doue, İtalyan ekibi Inter'e karşı 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak finalin karşılaşmasında yıldızını parlattı.



Büyük zaferin ardından konuşan Desire Doue, şunları söyledi;



"Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu benim için inanılmazdı, tek kelimeyle inanılmaz."



Genç Fransız oyuncu, 2024-2025 sezonunda Ligue 1 ekipleri Rennes'ten yaz ayında transfer olmuştu.