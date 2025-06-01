31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
5-0
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-0
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
2-1
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-0
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
2-1
01 Haziran
Atletico GO-Goias
1-2
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Finalin en iyi oyuncusu, Desire Doue!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği performansla Paris Saint Germain'in kupayı kazanmasında kilit isim olan Desire Doue, Final karşılaşmasının en iyi oyuncusu oldu.

calendar 01 Haziran 2025 01:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Finalin en iyi oyuncusu, Desire Doue!
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Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının en iyi oyuncusu, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Desire Doue oldu.

Desire Doue, İtalyan ekibi Inter'e karşı 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak finalin karşılaşmasında yıldızını parlattı.

Büyük zaferin ardından konuşan Desire Doue, şunları söyledi;

"Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu benim için inanılmazdı, tek kelimeyle inanılmaz."

Genç Fransız oyuncu, 2024-2025 sezonunda Ligue 1 ekipleri Rennes'ten yaz ayında transfer olmuştu.
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