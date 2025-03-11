'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.



"Filenin Sultanları", grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.



Maç programı şu şekilde:



23 Ağustos:



15.30 Türkiye-İspanya



25 Ağustos:



15.30 Türkiye-Bulgaristan



27 Ağustos:



12.00 Türkiye-Kanada



