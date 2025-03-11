"Filenin Sultanları"nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı

"Filenin Sultanları"nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı
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11 Mart 2025 19:57
Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

Maç programı şu şekilde:

23 Ağustos:

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos:

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos:

12.00 Türkiye-Kanada

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