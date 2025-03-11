'Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı

Tayland'da 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
Maç programı şu şekilde:
23 Ağustos:
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos:
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos:
12.00 Türkiye-Kanada
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
Maç programı şu şekilde:
23 Ağustos:
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos:
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos:
12.00 Türkiye-Kanada