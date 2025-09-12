FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -30 puanla son sırada yer alıyor.
