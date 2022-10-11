FIFA'dan kulüplere 209 milyon dolar!

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası süresi boyunca futbolcuların kulüplerine günlük ödeme yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan kulüplere 209 milyon dolar!
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11 Ekim 2022 18:55
2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenlenecek. Aralık ayında gerçekleştirilecek turnuvada liglere kasım ayı ortasından itibaren ara verilecek.

FIFA da verilen arada kulüplere destek olmak için ödeme yapılacağını açıkladı. Yapılacak ödemede toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret kulüplere dağıtılacak.

Geçtiğimiz yıllarda bu büyük ödemeden 416 kulüp yararlandı.

Kulüplere günlük 10 bin dolar

Yapılacak ödemeler her oyuncunun kulübüne, turnuvada kaldığı süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde olacak. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler faydalanabilecek.

FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

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