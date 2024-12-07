FIFA'dan 8 saniye kuralı: Kaleciler artık bunu yapamayacak..

FIFA'nın futbolda adeta devrim niteliğinde bir değişikliğe gideceği iddia edildi.



The Times'ta yer alan habere göre; Kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde, rakip takıma korner verilecek bir kural değişikliği üzerinde çalışıldığı belirtildi.



Hakem kaleci topu aldığında elini havaya kaldıracak ve geri sayım başlayacak. Kaleci bu süre içinde topu oyuna sokmazsa rakip takım köşe vuruşu kullanacak.



TÜM DÜNYADA UYGULANABİLİR



İngiltere'de 21 yaş altı müsabakalarında ve Malta'da denenen sistemin başarılı olduğu kanaatine varılırsa yüksek ihtimalle tüm dünyada uygulamaya alınacak.



OYUNUN AKIŞI ARTTI



Öte yandan Malta ve İngiltere'de denenen bu sistemde caydırıcılığın sağlandığı ve oyunun akışını ciddi şekilde artırdığı kaydedildi.



"VERİLER ÇOK AMA ÇOK İLGİNÇ"



IFAB Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Nelson konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu ana kadar elde edilen veriler çok ama çok ilginç. Korner verilen durumlar neredeyse yok denecek kadar az. Bu tam da bizim istediğimiz bir durum. Bu veriler kalecinin oyunu daha çabuk başlattığını gösteriyor."



