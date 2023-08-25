FIBA Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk gün maçları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 21:55
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 22:01
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Angola-İtalya: 67-81

Dominik Cumhuriyeti-Filipinler: 87-81

D Grubu:

Meksika-Karadağ: 71-91

Mısır-Litvanya: 67-93

E Grubu:

Finlandiya-Avustralya: 72-98

Almanya-Japonya: 81-63

H Grubu:

Letonya-Lübnan: 109-70

Kanada-Fransa: 95-65

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery