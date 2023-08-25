FIBA Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ilk gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Angola-İtalya: 67-81
Dominik Cumhuriyeti-Filipinler: 87-81
D Grubu:
Meksika-Karadağ: 71-91
Mısır-Litvanya: 67-93
E Grubu:
Finlandiya-Avustralya: 72-98
Almanya-Japonya: 81-63
H Grubu:
Letonya-Lübnan: 109-70
Kanada-Fransa: 95-65
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Angola-İtalya: 67-81
Dominik Cumhuriyeti-Filipinler: 87-81
D Grubu:
Meksika-Karadağ: 71-91
Mısır-Litvanya: 67-93
E Grubu:
Finlandiya-Avustralya: 72-98
Almanya-Japonya: 81-63
H Grubu:
Letonya-Lübnan: 109-70
Kanada-Fransa: 95-65