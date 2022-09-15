FIBA'dan Gürcistan maçı için karar

FIBA, EuroBasket'te oynanan ve olaylı geçen Türkiye - Gürcistan maçı için açılan disiplin soruşturmalarını açıkladı.
Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.
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