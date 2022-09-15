FIBA'dan Gürcistan maçı için karar

FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın Gürcistan ile EuroBasket'te oynadığı maçta yaşananlar için açılan disiplin soruşturmalarını açıkladı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIBA'dan Gürcistan maçı için karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2022 19:28
FIBA, EuroBasket'te oynanan ve olaylı geçen Türkiye - Gürcistan maçı için açılan disiplin soruşturmalarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ